Musthafa-Moottatharammal-,pickup- driver-from-Parappanangadi,wins-first-prize-amount-Rs-10crore-,of-the-Kerala-state-run-Onam-lottery-indialivetoday

Musthafa Moottatharammal ,pickup driver from Parappanangadi,wins first prize amount Rs 10crore ,of the Kerala state run Onam lottery