Only Panneerselvam can lead the party, no one else including Sasikala: C Ponnaiyan

February 11, 2017 | By :
Tamil Nadu government going to be tested on floor.

Chennai, Feb 11: Senior AIADMK leader C Ponnaiyan briefs media in Chennai after joining the O Panneerselvam camp, leaving Sasikala.

C Ponnaiyan told media that O Panneerselvam is the only person who can lead the party, no one else can including Sasikala Natarajan.

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