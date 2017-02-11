Only Panneerselvam can lead the party, no one else including Sasikala: C Ponnaiyan
Chennai, Feb 11: Senior AIADMK leader C Ponnaiyan briefs media in Chennai after joining the O Panneerselvam camp, leaving Sasikala.
C Ponnaiyan told media that O Panneerselvam is the only person who can lead the party, no one else can including Sasikala Natarajan.
O Panneerselvam is the only person who can lead the party, no one else can including Sasikala Natarajan: C. Ponnaiyan, AIADMK (ANI)
— Times of India (@timesofindia) February 11, 2017
Tags: #Panneerselvam, #Ponnaiyan, #Sasikala